77 yaşında 16 kilogram esrarla yakalandı!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.



ZANLI ADLİYEYE SEVK EDiLDİ



Operasyon kapsamında ekipler, Arifiye ilçesindeki bir eve baskın yaptı. Baskında ikamette yapılan aramada 32 parça halinde 444,21 gramlık toplam 16 kilogram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet baretta marka ruhsatsız silah, 7.65 milimetre çapında 50 fişek uyuşturucudan elde edilen 11 bin 915 TL ele geçirilirken, 77 yaşındaki H.Ö. isimli şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.