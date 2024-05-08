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Sosyal Medya 7620 metreden paraşütsüz atladı, tarihe geçti! Bakın nereye düştü
Sosyal Medya

7620 metreden paraşütsüz atladı, tarihe geçti! Bakın nereye düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-08 14:11:00 -

Nerdeyse Oksijenin bile olmadığı 7620 metre yükseklikten paraşütsüz atlayan Luke Aikins, 30x30 metrede kurulan ağ düzeneğine paraşütü olmadan iniş yaptı.

7620 metre yükseklikten paraşütsüz bir şekilde atlayan Luke Aikins, 30x30 metrelik bir ağ düzeneğine iniş yaptı. Bu inanılmaz deneyimde, Aikins neredeyse oksijenin bile bulunmadığı yükseklikten atlayarak benzersiz bir başarıya imza attı.

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