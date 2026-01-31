  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık Çalıp çırptığınız paralara bakın Bill Gates'ten Epstein iddialarına sert yalanlama! "Asılsız ve saçma" diyerek reddetti
Yerel 76 yaşındaki adam, 7’nci kattan düştü
Yerel

76 yaşındaki adam, 7’nci kattan düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
76 yaşındaki adam, 7’nci kattan düştü

Mardin Kızıltepe'den binanın 7’nci katındaki dairenin balkonundan düşen Türkiye Tunç (76), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. 7’nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Türkiye Tunç, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ses üzerine balkona çıkan yakınları, Tunç’u yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Polis ekipleri evde ve olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından Türkiye Tunç’un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yerel

Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Valilikten güvenlik gerekçesi: Mardin’de yürüyüş yasağı
Valilikten güvenlik gerekçesi: Mardin’de yürüyüş yasağı

Yerel

Valilikten güvenlik gerekçesi: Mardin’de yürüyüş yasağı

Birileri bu yüzden terör bitsin istemiyor! Hoşgörü şehri Mardin’de nereden nereye
Birileri bu yüzden terör bitsin istemiyor! Hoşgörü şehri Mardin’de nereden nereye

Tarih

Birileri bu yüzden terör bitsin istemiyor! Hoşgörü şehri Mardin’de nereden nereye

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı
Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı

Gündem

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23