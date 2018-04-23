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750 polisle Diyarbakır'da huzur operasyonu

Diyarbakır'da 750 polis, huzurlu parklar uygulaması kapsamında parkları gezerek vatandaşların GBT’lerini sorguladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:21
750 polisle Diyarbakır'da huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye genelinde başlatılan huzurlu parklar uygulaması kapsamında Diyarbakır'da 750 polis parkları gezerek vatandaşları üst aramasından ve GBT'lerini sorguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde tüm Türkiye'de huzurlu parklar uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Diyarbakır'ın çeşitli bölgelerinde toplanan 750 polis kentte bulunan tüm parklara dağıldı. Burada vatandaşların üst aramasını gerçekleştiren güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri şahıslara GBT sorgusu da gerçekleştirdi. Parkların sapa yerlerini de gezen güvenlik güçleri burada uyuşturucu ticareti yapanlara da göz açtırmadı.

Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenilirken, yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:21
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  3. Uyuşturucu Ticareti
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