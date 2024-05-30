750 milyonluk FETÖ köşkü, CHP’ye rağmen satılıyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ak Parti’yi eleştirenlere soruyorum: Bir yandan devletten FETÖ tasfiye edildi… Bir yandan da FETÖ’nün haksız olarak dini istismar yoluyla sahiplendiği mallar devlete geçirildi. Bu ikisi yapılırken siz nerede duruyordunuz?

Sadece sormayayım, belli ipuçlarıyla başlıklar halinde bilgileri de vereyim..

Akın İpek’in patronluğundaki onlarca şirkete ve Bugün Gazetesi ile Bugün TV’ye el konulduğunda CHP’liler koşa koşa FETÖ’cülere desteğe gittiler..

CHP’liler derken soyut kalmasın, adlarını ve soyadlarını da verelim.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başlamak üzere Mahmut Tanal’lar ve daha nice CHP milletvekilleri.

Akit Gazetesinin kuruluşundan bu yana 31 yıl geçmiş.

Ben bir tane CHP milletvekilini Akit’in kapısından içeri girdiğini görmedim.

Ama o CHP milletvekillerinin, FETÖ’cü Akın İpek’in televizyonuna ve gazetesine, terör örgütüne destek sağlamaktan dolayı el konulduğunda, dayanışma için onların yanına gittiklerini tüm Türkiye gördü.

Dahasını söyleyeyim, Akın İpek’in mal varlığına devlet el koyduğunda, Sözcü Gazetesi manşetten verdiği haberde “basın kartına kan değdi” diye yazmıştı.

Haberin içinde anlatılan neydi? FETÖ terör örgütünün yayın organı Bugün Gazetesine kayyum ataması yapıldığında, “basın susturulmak isteniyor” diyerek direnen FETÖ muhabirleriyle yaşanan itiş kakış sırasında, bir muhabirin arkasına saklanmaya çalıştığı sarı basın kartının, küçük yaralanma neticesi kan ile lekelenmesi.

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