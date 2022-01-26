75 yaşındaki maceraperest ölü bulundu! Atlantik Okyanusu'nu kanoyla geçmeyi hedefliyordu
Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkan 75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin'den haber geldi. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmıştı. Savin, 75'inci doğum gününü de seyir halindeyken kutlamıştı.
TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDU
Denizcinin ekibi açıklamalarında; Savin’in Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek “Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü” ifadelerine yer verdi.
Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi. Kaynak: trt