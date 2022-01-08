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Dünya 75 pilot kovid oldu! Bir ülkede hava ulaşımı felç
Dünya

75 pilot kovid oldu! Bir ülkede hava ulaşımı felç

Meksikalı Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ülkede çok sayıda uçuş iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 09:20:00 -
75 pilot kovid oldu! Bir ülkede hava ulaşımı felç

Meksika’da pilotların Covid-19’a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika’da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75’i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

22 uçuş iptal edildi

Covid-19’a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 22 uçuşu iptal etti.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi.

Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi.

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