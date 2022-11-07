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Gündem 75 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 20:59:00 -
75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan diğer operasyonlarda da Çeşme açıklarında 24 ve Dikili açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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