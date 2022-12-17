749. Vuslat yıldönümü! Mevlâna Celaleddin Rumi anılıyor

1207 yılında Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelen, Moğolların Orta Asya’yı istila etmesinin ardından Anadolu’ya gelerek Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın isteği üzerine Konya’ya yerleşen Mevlâna Celalettin Rumi, 17 Aralık 1273’te Konya’da vefat etti. Cenazesi babasının yanına defnedildi. Defnedildiği yere Yeşil Türbe denilen muhteşem bir türbe yapılmıştır. Mevlâna Celaleddin Rumi her yıl aralık ayı içerisinde Vuslat Yıldönümü kutlamalarıyla anılıyor. Hazreti Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlâna’yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen ziyaretçiler, bu yıl da Mevlâna’nın “gel” çağrısına uydu. Mevlâna’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için gerçekleştirilen etkinliklere katılan binlerce Mevlâna sevdalısı Konya’da buluştu.