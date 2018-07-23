THY - Trabzon
0553 313 94 23

74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır'da 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:50
74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi tarafında bulunan yaylada, Mahmut Biter'e ait 2 sürü, bölgede etkili olan yağmur nedeniyle korunmak için bir araya toplandı.

Hayvanların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, 74 koyun telef oldu. Kayalık bölgeye sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu.

Çiftçi Yusuf Süre, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Koyunların bulunduğu sürüye yıldırım isabet etti. Çoban kayanın dibine sığınmıştı, yoksa o da yıldırımdan etkilenirdi. 74 koyun telef oldu, zararımız çok büyük." dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:50
  1. Iğdır
  2. Ağrı
  3. Ağrı Dağı
  4. Kayalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağanak ve dolu Tekirdağ'ı vurdu!
    1. Sağanak ve dolu Tekirdağ'ı vurdu!
    2. Yunanistan'da yangın faciası: Aleksis..
    3. ABD'li yüzücü Ryan Lochte'ye 14 ay ceza
    4. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    5. 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu
    6. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    7. Malta'da 20 yıldır hiç dokunulmamış..
    8. Hakan Fidan görevden mi alınacak?
    9. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    10. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kaçan..
    11. Adana'da hacı adayları kutsal..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM..
    13. Muğla'da 110 kilo esrara 1 tutuklama
    14. Gaziantep'te hırsızlık yaparken..
    15. Amerika: İran petrolü için Türkiye’ye..
    16. Can Gürzap'a çarpan sürücü hakkında..
    17. Hindistan İran'dan petrol ithalatını..
    18. Donald Trump yine Amazon'u hedef aldı
    19. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    20. Bakan Albayrak'tan sürpriz görüşme!
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm