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Dünya 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı!
Dünya

7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 11:32:00 - 2024-01-01 11:45:22
7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı!

Ishikawa merkezli olduğu bildirilen güçlü deprem sonrası tsunaminin tüm batı kıyıları boyunca etkili olabileceği kaydedildi.

Ishikawa merkezli olduğu bildirilen güçlü deprem sonrası tsunaminin tüm batı kıyıları boyunca etkili olabileceği kaydedildi.

Japonya ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Ishikawa merkezli olduğu bildirilen güçlü deprem sonrası tsunaminin tüm batı kıyıları boyunca etkili olabileceği kaydedildi.

Japon kamu yayıncısı NHK TV, dalgaların 5 metreye kadar çıkabileceğini duyurarak, kıyıda yaşayanların 'olabildiğince hızlı bir şekilde yüksek araziye veya yakındaki bir binanın tepesine çıkmaya' çağırdı.
Depremin etkili olduğu bazı yerlerde yıkılan binaların olduğu bildirildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken bazı bölgelerde ilk dalgalar kıyıya ulaştı.

Kuzey Kore ve Rusya'nın uzak doğu bölgesi için de tsunami uyarısı yayınlandığı bildirildi.
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