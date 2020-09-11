  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı
Aktüel

"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:32:22 -
"739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayan "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve sınırlı sayıda davetliyle Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izledi.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, "Bu mirası coşkuyla yaşatmak istiyoruz. Atalarımızın emanetine sahip çıkacağız, bu yıl Kovid-19 nedeniyle bu şekilde icra ettik. Gelecek yıllarda daha güzel etkinliklerle kutlayacağız inşallah." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden etkinlikte, Sultan Alaaddin Keykubad'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratı'nın temsili takdimi gerçekleştirildi.

Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) ekibi de Vali Şentürk'e Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti.

Türk Büyükleri Anıtı'na Vali Şentürk'ün çelenk sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tören alanında kılınan cuma namazı sonrasında şenliklerin ilk gün etkinlikleri sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı