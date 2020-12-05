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Dünya 73 yaşındaki kadın komşularına milyonlarca lira miras bıraktı
Dünya

73 yaşındaki kadın komşularına milyonlarca lira miras bıraktı

Almanya'nın Hessen eyaletinde 2019 yılında ölen 73 yaşındaki bir kadın, yaşadığı kasabanın sakinlerine 6.2 milyon euro yani 58 milyon TL miras bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:38:00 -
73 yaşındaki kadın komşularına milyonlarca lira miras bıraktı

Almanya'nın Hessen eyaletinde yer alan ve 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon euro miras bıraktı.

Banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev...

Waldsolms belediyesinin web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1975 yılında Waldsolms'a yerleşen o zamandan bu yana kasabada yaşayan ve 2019 yılında vefat eden Wedel'in topluluğun sakinlerine 6.2 milyon euro (yaklaşık 58 milyon TL) miras bıraktığı ortaya çıktı. Wedel'in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.

Kimse inanmadı

Yerel belediye Başkanı Bernd Heine konuyla ilgili şoke olduğunu ifade ederek "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, bir virgülün kaydığını düşündüm" dedi.

Kasabanın altyapısı için kullanılacak

Waldsolms topluluğu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Waldsolms topluluğu olarak bu önemli miras için Wedel çiftine teşekkür ediyoruz. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışmaları için kullanılacak" diye konuştu.

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