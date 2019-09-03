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73 ödüllü “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” filmi 6 Eylül’de vizyona girecek

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan ve 6 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak olan “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” filminin basın gösterimi, Levent’teki bir sinema salonunda gerçekleştirildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:04
73 ödüllü “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” filmi 6 Eylül’de vizyona girecek

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan ve 6 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak olan “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” filminin basın gösterimi, Levent’teki bir sinema salonunda gerçekleştirildi. Film hakkında konuşan Tanrısever, “Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabına girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30’a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30’a girme durumu oluyor” dedi.


Yapımcılığını Feza Film’in yaptığı, yönetmen koltuğundaMehmet Tanrısever’in oturduğu, başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaştığı “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara” adlı filmin basın gösterimi gerçekleştirildi. Levent’teki bir sinema salonunda gerçekleştirilen gösterime, Tanrısever’in yanı sıra filmin bazı oyuncuları ve çok sayıda sinemasever katıldı. 6 Eylül’de beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak olan filmin Dünya Film Festivallerinden 73 ödül aldığı öğrenildi.



“Zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabına girecek”


Film hakkında konuşan yönetmen Mehmet Tanrısever, “Bu film Toroslarda geçen bir hikayedir. Uluslararası şu anda 70 ödül aldı ve 110 festivalde finalisttir. Toroslarda geçen çok güzel bir kırsal film oldu. Şimdi yine orada geçen ‘Mahşer’ isminde bir film çekiyorum. Gece geldim, bu gece de sete geri dönüyorum. Ayın 27’sinde ‘Hür Köle’ diye bir filmimiz daha olacak. Uluslararası festivallerden 84 ödül aldı, yine 100’ün üzerinde finalist oldu. Zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabına girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30’a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30’a girme durumu oluyor” dedi.



Film iki arkadaşın namus meselesini anlatıyor


Tanrısever, “Filmin konusu, Toroslarda Bozkır çevresinde geçen iki arkadaşın hikayesidir. Bunlar silah satıyorlar, bir tanesi diğerinin asker arkadaşının eşini taciz ediyor. Diğeri de onu öldürüyor. Sonra öldürdüğünü kasabaya söylüyor. Kasaba bunu ‘namus temizledin’ diye alkışlıyor. Sonra hapse girince oranın şartlarına göre yalan söylüyor, firar ediyor ve bütün kasabalı buna küsüyor. Böyle bir mücadele sonrasında kasabalıyla yüzleşince tövbe ediyor ve tekrardan hapishaneye giriyor. Film de böyle bitiyor” ifadelerini kullandı.



“Bu film gerçek yaşanmış bir öyküdür”


Filmin çekimlerinin 4 hafta sürdüğünü ve gerçek mekanların kullanıldığını söyleyen Tanrısever, "Osman Şahin öyküsünü yazan, gerçek bir hapishanede yatmış bir insandır. Çıktıktan sonra bu öyküyü anlatıyor. Osman abi de Toroslardaki o mevkilere gidiyor. Bu film 2006 projemizdi. Aradan 19 sene geçtikten sonra hayata geçirdik. Filmi de geçen sene çektik. Hindistan’dan 13 dalda ödül aldık. Türk sinemasında daha önce böyle bir şey olmadı, Türk sinemasında bu kadar ödül alan da yok. ‘Hür Köle’ filminin 84 tane birincilik ödülü var. Türk sinemasında toplayın bakalım, 150-170 tane ödül var mı? Bu filmlerle alıyoruz, şimdi inşallah 200’ü geçeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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