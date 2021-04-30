73 girişime 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, ülkenin geleceğine yatırım yapmayı öncelik olarak belirlediklerini söyledi. Karakullukçu, dijital çözümleri ve hizmetleriyle kurumsal müşterilerine destek olduklarını belirtti.

Ülkeyi dijitalleştiriyor

Karakullukçu, “5G, yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı şehirler gibi teknolojilerle ülkemizi dijitalleştiriyoruz. Son 15 yılda dijitaldönüşüm için yaptığımız yatırımlar 17.6 milyar doları buluyor” dedi. 5G ve sonrası yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye odaklandıklarını dile getiren Karakullukçu, güçlü fiber altyapılarıyla öne çıktıklarını vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdikleri denemede 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attıklarını aktaran Karakullukçu, “5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan milimetre dalgayı ve 5G yeni radyo taşıyıcı birleştirme teknolojisini 8 taşıyıcı destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa denedik” diye konuştu.

Güvenlik çözümleri

‘Omurga’ düzeyinde sundukları siber güvenlik servislerinin, müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığının da altını çizen Karakullukçu, şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir teknolojik yatırım ve kurulum gerektirmeyen, hızlı devreye alınabilir siber güvenlik servislerimizle müşterilerimizin bu süreçte nefes almalarını sağladık. Halihazırda kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından bin 500’ü aşkın müşterimize 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli ileri güvenlik çözümleri sunuyoruz. Bir yandan da ulusal şebekemizin erişim güvenliğini sağlayarak Türkiye’nin verisini korumak gibi bir sorumluluğumuz var.”

Ek değer oluşturuluyor

Karakullukçu, ayrıca 2013 yılında kurumsal şirketler bünyesinde yürütülen ilk girişim hızlandırma programı PİLOT’u başlattıklarını anımsattı. PİLOT’la toplumsal fayda sağlayacak; temel iş kollarını destekleyecek; ek değer oluşturacak projelere odaklandıklarını anlatan Karakullukçu, şöyle devam etti: “Başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi alanlarımıza yatırım yaparak bu sektörlerin dijitalleşmelerine öncülük ediyoruz.

Yatırımlar yapıyor

Büyüme aşamasındaki girişimlere TT Ventures’la yatırım yaparak başarılarını küresel arenaya taşıma potansiyeli olan unicorn’ların ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar PİLOT kapsamında 73 girişime toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun girişimlerimiz, geçen yıl yaklaşık 850 kişiye istihdam sağlarken, 60 milyon TL ciro elde etti. Dünyaya açılmaya hazırlanan PİLOT girişimlerinden 30’u yatırım aldı. PİLOT’un 9. dönem girişimlerini ağırlayacağımız bu yıl kabul edilecek ekip sayısını 20’ye, girişimcilere verilecek nakit desteğini ise 200 bin TL’ye çıkardık.”