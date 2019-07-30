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73 adresi polis bastı! Çok sayıda gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 08:58
73 adresi polis bastı! Çok sayıda gözaltı

Gaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Havadan destek verildi

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile arama köpeklerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.

Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:58
  1. İstanbul
  2. Gaziosmanpaşa
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü
  6. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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