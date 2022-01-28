  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 72 yıldır o şekilde araba kullandı, polisler hiç durdurmadı
Dünya

72 yıldır o şekilde araba kullandı, polisler hiç durdurmadı

İngiltere'nin Notthingham kentinde 84 yaşındaki bir sürücünün, 72 yıldır ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:29:00 - 2022-01-28 16:31:12
72 yıldır o şekilde araba kullandı, polisler hiç durdurmadı

 

İngiltere'nin Notthingham şehrinde, çarşamba akşamı devriye gezen polisler, seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Durdurulan aracın 84 yaşındaki sürücüsü, kontrollerin yapıldığı sırada polisleri şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

"12 yaşından beri ehliyetim yok"

12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını söyleyen sürücü, hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını ifade etti.

Ayrıca sürücünün, aracına hiç sigorta yaptırmadığı da öğrenildi.

Öte yandan Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı.'' denildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay