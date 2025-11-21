  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine davet! Türkiye'ye yatırım çağrısı

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı
Yerel 72 yaşındaki Sivaslı günlerdir aranıyor
Yerel

72 yaşındaki Sivaslı günlerdir aranıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
72 yaşındaki Sivaslı günlerdir aranıyor

72 yaşındaki Musa Uygun, Sivas'ta 8 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybetti. Yaşlı adamı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki Musa Uygun, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun’dan bir daha haber alınamadı.

 

Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun’un bulunabilmesi için muhtemel güzergâhlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları 8’inci gününde devam ederken, Uygun'un yoğun karda yolunu kaybettiği tahmin ediliyor.

17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor
17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor

Yerel

17 yaşında 95 yıllık hapis istemiyle aranıyor

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Gündem

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor
Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Yerel

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Her yerde aranıyordu! Ölü olarak bulundu
Her yerde aranıyordu! Ölü olarak bulundu

Yerel

Her yerde aranıyordu! Ölü olarak bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23