ŞOK’tan Kasım fırsat yağmuru: Elektrikli aletlerde ve kışlık ürünlerde dev indirim… İşte 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu
19 Kasım’da başlayan yeni aktüel katalog, elektrikli el aletlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe büyük indirimlerle dikkat çekti.
ŞOK Marketler, 19 Kasım Çarşamba günü yayımladığı yeni aktüel ürünler kataloğuyla Kasım ayının en kapsamlı indirim dönemlerinden birine imza attı. Evini yenilemek, kışa hazırlanmak veya tadilat işlerini uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen tüketiciler için birçok kategoride cazip fırsatlar raflara geldi.
Bu haftanın öne çıkan bölümü, elektrikli el aletleri ve yapı market ürünleri oldu. Usta kullanıcıların olduğu kadar hobi amaçlı alım yapanların da merakla beklediği ürünler, büyük indirimlerle satışa sunuldu.
20V Akülü Vidalama Çantalı Set: 999 TL
Darbeli Matkap / Avuç Taşlama / Dekupaj Testere: Her biri 749 TL
Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici: 999 TL
Stanley Eksantrik Zımpara Makinesi: 2.499 TL
KIŞLIK EV TEKSTİLİ VE BEYAZ EŞYA FIRSATLARI
Kış aylarına girerken ev konforunu düşünen ŞOK, battaniye ve yorgan çeşitlerinde de önemli indirimler başlattı.
Sarar Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 349 TL
Sarar Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 379 TL
70×100 cm Dinarsu Post Halı: 399 TL
Wellsoft Bebek Battaniyesi: 179 TL
Büyük fırsatlar arasında ise seçili mağazalara gelen Hoover marka Beyaz Eşya ürünleri de bulunuyor:
Hoover 9 KG Kurutma Makinesi: 14.999 TL
Hoover Bulaşık Makinesi Çeşitleri: 13.299 TL‘den başlayan fiyatlarla.
TEMEL GIDA VE KASA ARKASI İNDİRİMLERİ
Gıda ve temizlik reyonlarında da indirimler dikkat çekiyor:
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 349 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 429 TL
Bingo Matik Beyazlar ve Renkliler (10 kg): 389 TL
Ayrıca, 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası özel indirimler de tüketicileri bekliyor.