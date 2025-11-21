  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine davet! Türkiye'ye yatırım çağrısı

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı
Ekonomi ŞOK’tan Kasım fırsat yağmuru: Elektrikli aletlerde ve kışlık ürünlerde dev indirim… İşte 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu
Ekonomi

ŞOK’tan Kasım fırsat yağmuru: Elektrikli aletlerde ve kışlık ürünlerde dev indirim… İşte 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ŞOK’tan Kasım fırsat yağmuru: Elektrikli aletlerde ve kışlık ürünlerde dev indirim… İşte 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu

19 Kasım’da başlayan yeni aktüel katalog, elektrikli el aletlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe büyük indirimlerle dikkat çekti.

ŞOK Marketler, 19 Kasım Çarşamba günü yayımladığı yeni aktüel ürünler kataloğuyla Kasım ayının en kapsamlı indirim dönemlerinden birine imza attı. Evini yenilemek, kışa hazırlanmak veya tadilat işlerini uygun fiyatlarla tamamlamak isteyen tüketiciler için birçok kategoride cazip fırsatlar raflara geldi.

Bu haftanın öne çıkan bölümü, elektrikli el aletleri ve yapı market ürünleri oldu. Usta kullanıcıların olduğu kadar hobi amaçlı alım yapanların da merakla beklediği ürünler, büyük indirimlerle satışa sunuldu. 

20V Akülü Vidalama Çantalı Set: 999 TL

Darbeli Matkap / Avuç Taşlama / Dekupaj Testere: Her biri 749 TL

Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici: 999 TL

Stanley Eksantrik Zımpara Makinesi: 2.499 TL

 

KIŞLIK EV TEKSTİLİ VE BEYAZ EŞYA FIRSATLARI

Kış aylarına girerken ev konforunu düşünen ŞOK, battaniye ve yorgan çeşitlerinde de önemli indirimler başlattı.

Sarar Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 349 TL

Sarar Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 379 TL

70×100 cm Dinarsu Post Halı: 399 TL

Wellsoft Bebek Battaniyesi: 179 TL

Büyük fırsatlar arasında ise seçili mağazalara gelen Hoover marka Beyaz Eşya ürünleri de bulunuyor:

Hoover 9 KG Kurutma Makinesi: 14.999 TL

Hoover Bulaşık Makinesi Çeşitleri: 13.299 TL‘den başlayan fiyatlarla.

 

TEMEL GIDA VE KASA ARKASI İNDİRİMLERİ

Gıda ve temizlik reyonlarında da indirimler dikkat çekiyor:

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 349 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 429 TL

Bingo Matik Beyazlar ve Renkliler (10 kg): 389 TL

Ayrıca, 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası özel indirimler de tüketicileri bekliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23