Bu işin sonu nereye gidiyor? Tavuk dürüm yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Bu işin sonu nereye gidiyor? Tavuk dürüm yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Tokat'ta Zübeyde Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle arası sipariş verdikleri tavuk dürümü yedikten bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C. kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi. Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

