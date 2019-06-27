0553 313 94 23

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.


Cuma dede, Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz’ın diyet önerilerine uyarak ve düzenli olarak her gün yürüyüş yaparak 1,5 sene içinde 41 kilo verdi. Tansiyon için kullandığı ilaçlardan da kurtulan Cuma Sarıtaş 72 yaşında hayata yeniden başladı.


Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz, “Cuma amca 1,5 sene önce geldi. 120 kiloydu, şimdi 79 kilo. 1,5 senede 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası, 3 tane ilacı vardı geldiğinde. Ama şimdi hepsinden kurtulduk. Diyetle kurtulduk. Belli bir yaşın üstünde yaşam tarzı değişikliği yaparsak, yürüyüşümüzü yaparsak, beslenmemizi düzenlersek yüksek tansiyondan kurtuluyoruz, ilaçlardan kurtuluyoruz, başarıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk soğutma sanayicileri atmosferi koruyor
    1. Türk soğutma sanayicileri atmosferi..
    2. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    3. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    4. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    5. “Ruhani’yi uyardım”
    6. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    9. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    10. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    11. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    12. Bakanlık açıkladı! Trafik..
    13. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    14. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    15. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    16. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    17. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    18. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    19. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    20. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    21. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    22. Ceyhan depreminin 21. yıl dönümü
    23. Fadıloğlu, kadınların ürettiği..
    24. Narenciye bahçelerine "savaşçı..
    25. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    26. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    27. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    29. Kilis’te erken terhis sevinci
    30. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!