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Aktüel 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:15:00 -
72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Last​​​​​​​ik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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