71'lik oyuncunun başına gelene bak!

Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in başına akılalmaz bir olay geldi. Trajikomik olaya göre Taşdöğen sözde bir hukuk bürosundan telefonuna gelen mesajla şoke oldu. Mesajda Taşdöğen'in cinsel gücü artırıcı ilaç sipariş edip teslim almadığı için 20 bin TL tazminat ödemesi gerektiği yazıyordu. Yaşadıklarını büyük bir şaşkınlıkla anlatan Taşdöğen, ilaçların ne olduğunu bile bilmediğini söyledi ve olayın ardından pek çok kişinin kendisine bu tip mesajlar geldiğini anlattığını belirtti.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen’in başına şoke eden bir olay geldi. Adeta trajikomik olan bu olayda oyuncu cep telefonuna sözde bir hukuk bürosundan mesaj geldi ve mesajda iki paket cinsel gücü ilaç sipariş ettiği fakat teslim almadığı belirtilerek yaklaşık 20 bin TL tazminat ödemesi gerektiği yazdı. İşte oyuncunun yaşadığı akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları…

Kanal D Haber’de yer alan habere göre; Selahattin Taşdöğen yaşadıklarına “‘Aa bana da geldi ağabey, bana da geldi ağabey’ diyenler oldu. Ben de kendimi bir yokladım ayrıca ya, acaba ben hakikaten böyle bir ürün siparişi verdim mi diye” tepkisini verdi.

Oyuncu hem gelen mesajla hem de içinde bulunduğu tabloyla büyük şaşkınlık yaşadı.. Taşdöğen “Cinsel sağlık ürünleri almışız oradan. Nasıl bir üründür bu ben de bilemedim. Dolayısıyla ben şirketi zarara uğratmışım maddi manevi” şeklinde konuştu.

20 BİN TL'LİK İCRA TEBLİGATI

71 yaşındaki oyuncu Selahattin Taşdöğen’e sözde hukuk bürosundan 20 bin TL’lik icra tebligatı geldi. Taşdöğen yaşananlarla ilgili “Ben bunlara cinsel sağlık ürünleri siparişi vermişim, gelmiş ve ben bunları almamışım. ‘Hemen yatırın, şurayı şöyle yapın, böyle yapın’ falan gibi tuhaf tuhaf cümleler de kurmuşlar” ifadelerini kullandı.

Haberde yer alan bilgilere göre bu mesajın yalnızca Selahattin Taşdöğen’e değil, birçok kişiye gittiği ortaya çıktı. O hukuk bürosunun, avukatın adı internete yazıldığında onlarca şikayet çıktığı da belirtildi.

Taşdöğen söz konusu tebligatta yer alan ifadelerin “Sipariş edip almadığınız cinsel sağlık ilaçları ile ilgili dosyanız hakkında dosyanız işleme alınacak olup icra yoluyla 19 bin 982 TL olarak tazminat bedelini ödersiniz” olduğunu anlattı.

O NUMARA ARANDIĞINDA...

Tebligat gelen hukuk bürosuyla ilgili herhangi bir adresin bulunmadığı ifade edilirken İstanbul Barosu’na kayıtlı öyle bir avukat da olmadığı aktarıldı. Yalnızca bir numara olduğu belirtilirken haberde söz konusu numara arandığında “Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor” mesajı çıktı.

Taşdöğen ise gülerek “Ben de bu avukatı bulacağım işte, bu davayı buna vereceğim ki bir an önce…” şeklinde konuştu.