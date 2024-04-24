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Gündem 71 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

71 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 01:03:00 -
71 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir-Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.

Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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