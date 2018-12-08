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70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor

PKK sever T24’ün 70’lik yazarı Metin Münir, skandal bir yazı kaleme aldı, eşcinsel ilişkiyi savundu, “Yetişkin iki kişinin karşılıklı rıza ile yaptığı her şey normaldir.” ifadesini kullandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:33
70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor

 yeniakit.com.tr Daha önce, Müslüman Türk milletini esir etmek için devreye sokulan ABD kucağındaki FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen PKK sevici T24'ün yazarlarından Metin Münir, bugünkü yazısında, rezalet zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Müslüman Türk milletinin ahlaki yapısını çökertmeye adeta and içmiş sözde aydın güruhun bayrak taşıyanlarından Münir, bir kadının başka bir kadınla ilişkiye girmesinin, kendisi için normal bir şey olduğunu, insanın hemcinsi ile cinsel ilişkiye girmesinin anormal olmadığını ifade etti. Metin Münir'in, bir insanın hemcinsi ile yaşayacağı ilişkiyi anormal görmemesi, kendi okurlarının da Münir'e şüpheyle bakmasına neden oldu.

Arkadaşlarına sormuş

Bilhassa kadınlarla cinsellik konuşmayı sevdiğini belirten 74’lük sapık, hemcinsiyle ilişkiye girmiş bir kadın arkadaşıyla bu konuyu konuştuğunu söyledi ve rezil bir yazı kaleme aldı.

Akademisyen de var

Metin Münir, bir kadın akademisyen arkadaşının da defalarca sapkın ilişki yaşadığını ifade ederek, gençlerin emanet edildiği sol cenaha mensup öğretim üyeleri hakkında şüphe uyandırdı.

Münir hakkında soru işaretleri oluştu

Yazısında, “Normal geliyor bana bütün bunlar; çünkü anormal seks diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Bunu şöyle de tanımlayabilirim: Yetişkin iki kişinin karşılıklı rıza ile yaptığı her şey normaldir.” ifadesini kullanan Metin Münir hakkında, “Sana normal geliyorsa, seni de...” yorumlarına neden oldu.

FETÖ’cüleri savunmuştu

2014’te, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 30 civarındaki medya çalışanı, paralel yapının basın ayağını oluşturduğu iddiası ile gözaltına alınınca paralel aydınlar devreye sokulmuş ve söz konusu kişilerin salıverilmesi için imza toplanmıştı. Bu skandal imza kampanyasına destek verenlerden biri de, 70’lik sapık Metin Münir’di!..

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:44
  1. Metin Münir
  2. ibnelik
  3. Sapkınlık
  4. T24

YORUM YAZ

  • AMİN AMİN 25 dk önce
    ALLAHIN LANETİ ÜZERİNEOLSUN SEN VE SENİNGİBİLERİNAÇLIKLAN YOKLUKLAN İMTİHANOLASIN INIZ AMİN
  • Mim CihanMim Cihan27 dk önce
    Hade bu gevşek,değişik böyle.Ya o Erkek,(Kız) Çocuklara tecavuz eden o pustlara niye iki satır dosenmiyorsunuz...
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu36 dk önce
    Adamın söylediğinden çok sizin atmış olduğunuz manşet İĞRENÇ.
  • receprecep43 dk önce
    bunlar böyle ibne kalkıpta bu millete adam insan gibi bir şeyler ögretmeside beklenmez
  • emiremir48 dk önce
    ortadogu ozellikle arabistanda muslumanyeminle yuzde 70 ...e bunuda yazin
  • Yusuf canYusuf can50 dk önce
    Abd nin kucagina oturanlara normal geliyor,
  • ErdalErdal56 dk önce
    Münire ... soksunlar Akli basına gelir
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    senin için normal olabilir ama bu kelimeyi konuşurken müslümanların hassasiyetine dikkat edeceksin çünkü bu filvate suçu işleyenler KURANDA ALLAHCC TARAFINDAN NALETLENMİŞ KİŞİLERDİR BUNU SAVUNMAK İSE KAFİRLİKTİR BUNU KONUŞURKEN DİKKAT EDECEKSİNBU KONULAR HAFİFE ALMAYA GELMEZ ALTINDAN KALKILMAZ YARALAR AÇAR TOPLUMDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAVCILARI BU GİBİ DİNE HAKARETLERİ GÖRMEMEZLİKTEN GELMEMELİ.
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