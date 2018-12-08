70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor

yeniakit.com.tr Daha önce, Müslüman Türk milletini esir etmek için devreye sokulan ABD kucağındaki FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen PKK sevici T24'ün yazarlarından Metin Münir, bugünkü yazısında, rezalet zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Müslüman Türk milletinin ahlaki yapısını çökertmeye adeta and içmiş sözde aydın güruhun bayrak taşıyanlarından Münir, bir kadının başka bir kadınla ilişkiye girmesinin, kendisi için normal bir şey olduğunu, insanın hemcinsi ile cinsel ilişkiye girmesinin anormal olmadığını ifade etti. Metin Münir'in, bir insanın hemcinsi ile yaşayacağı ilişkiyi anormal görmemesi, kendi okurlarının da Münir'e şüpheyle bakmasına neden oldu.

Arkadaşlarına sormuş

Bilhassa kadınlarla cinsellik konuşmayı sevdiğini belirten 74’lük sapık, hemcinsiyle ilişkiye girmiş bir kadın arkadaşıyla bu konuyu konuştuğunu söyledi ve rezil bir yazı kaleme aldı.

Akademisyen de var

Metin Münir, bir kadın akademisyen arkadaşının da defalarca sapkın ilişki yaşadığını ifade ederek, gençlerin emanet edildiği sol cenaha mensup öğretim üyeleri hakkında şüphe uyandırdı.

Münir hakkında soru işaretleri oluştu

Yazısında, “Normal geliyor bana bütün bunlar; çünkü anormal seks diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Bunu şöyle de tanımlayabilirim: Yetişkin iki kişinin karşılıklı rıza ile yaptığı her şey normaldir.” ifadesini kullanan Metin Münir hakkında, “Sana normal geliyorsa, seni de...” yorumlarına neden oldu.

FETÖ’cüleri savunmuştu

2014’te, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 30 civarındaki medya çalışanı, paralel yapının basın ayağını oluşturduğu iddiası ile gözaltına alınınca paralel aydınlar devreye sokulmuş ve söz konusu kişilerin salıverilmesi için imza toplanmıştı. Bu skandal imza kampanyasına destek verenlerden biri de, 70’lik sapık Metin Münir’di!..