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Yerel 70'lik dede bakın neden tutuklandı
Yerel

70'lik dede bakın neden tutuklandı

Bursa’da esrarla yakalanan 70 yaşındaki E.Ş. tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:45:00 -
70'lik dede bakın neden tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 70 yaşındaki E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramalarda 400 gram esrar bulunurken diğer şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, A.Y., İ.B., R.F., E.Ş. ve H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

kesinlikle bu soruna bir çare bulunması gerekiyor bende o mağdurların arasında yer alıyorum.
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BURSADAN HAKKARİYE TÜNEL KAZDIRILSA ALACAĞI CEZAYERİNE 3MTRE YÜKSEKLİĞİNDE 3MTRE ENİNDE 30MTRE TÜNELİ KESNEYE VERECEN BUNLARA BİTİR ÇIK

bak içe hain kalıyomu
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