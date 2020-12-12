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Dünya 700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaların araştırılması için istihbarat örgütlerinin sıkı işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:17:00 -
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Almanya'da, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinden sorumlu Parlamento Kontrol Komitesinin raporuna göre, Alman ordusunda aşırı sağcılarla ilişkili yapılar var.

Raporda, Alman ordusunda ve güvenlik birimlerindeki aşırı sağcıların birbiriyle yakın bağlantılar içinde olduğuna işaret edildi.

Bu kişilerin, sosyal medya üzerinden, silah borsalarında, atış eğitimi sırasında veya iş yerlerinde görüştükleri belirtildi. Sosyal medya sohbet ortamlarında silahlara karşı belirgin ilgileri olduğu tespitine yer verildi.

Askeri İstihbarat Servisi şüphelileri soruşturuyor

Geçen ay Alman ordusunun 9'uncu Zırhlı Eğitim Tugayına mensup 26 asker hakkında aşırı sağcı sohbet grubu oluşturma şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesiyle 700'den fazla asker Askeri İstihbarat Servisince soruşturuluyor.

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