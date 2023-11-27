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Ekonomi 70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!
Ekonomi

70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:40:00 -
70 yıllık deneyimini kozmetik mağazacılığına taşıdı! 9 bine yakın ürün çeşidi!

Migros, yeni markası Mion ile kalite, çeşit ve uygun fiyat anlayışını 70 yıllık deneyimiyle kozmetik mağazacılığına taşıdı.“Var Bi’ Güzelliğimiz” mottosu ile sektöre iddialı bir adım atan Mion, her yaştan ve her tarzdaki ihtiyaca, uygun fiyat ve kalite güvencesiyle cevap veriyor. Mion, 9 bine yakın ürün çeşidi ile kişisel bakımda yepyeni bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyor.

Migros, Mion markası ile kozmetik mağazacılığında yeni bir dönem başlattı. Tüketicilere kozmetik ve kişisel bakım konularında yepyeni ürünler dahil günlük ihtiyaçlar için farklı kategorilerden yaklaşık 9 bin ürün seçeneği sunan Mion Mağazaları, haftanın 7 günü, 9.00-21.30 saatleri arasında hizmet veriyor.  

Kozmetik siparişleriniz ister mağazadan ister adrese teslim 

Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Niğde, Trabzon, Yozgat ve Yalova illerinde ulaşımı en kolay merkezi noktalardaki mağazaları ile hizmet veren Mion, son mağazasını İstanbul Ataşehir’de açtı.  Mion, bir yıl içinde Türkiye geneline yaygınlaşacak. Migros’un dijital alandaki güçlü alt yapısı ve deneyimli ekipleriyle e-ticaret kanalında da aktif olan Mion’a, Migros uygulaması üzerinden adrese teslim sipariş verilebiliyor.  

Mion Yönetici Direktörü Aysun Zaman, “Kendinin en iyi hali olmak isteyenlerin kişisel bakım yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla kurduğumuz Mion ile kozmetik ve kişisel bakım kategorilerinde oldukça geniş bir ürün portföyü oluşturduk. Makyaj ve cilt bakım trendlerini takip eden yenilikçi ürünlere ek olarak başka hiçbir yerde olmayan ürünlerle farklılaşıyoruz. Önceden yalnızca kısıtlı yerlerde bulunabilen profesyonel ürünler, artık Mion ile çok daha erişilebilir konuma geliyor. Bu noktada, alanında uzman arkadaşlarımız mağazalarımıza gelen müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün önerileri sunuyor. ‘Var Bi Güzelliğimiz’ diyerek çıktığımız bu yolda herkesin kendi güzelliğini keşfetmesini istiyor, bol çeşitli, özgün, sürdürülebilir ve doğaya saygılı ürün çeşitlerimizi, bütçe dostu fiyatlarımızla birleştiriyoruz” dedi. 

Mion mağazalarının odağında tamamen doğal içerikli ürünler var

“Var Bi’ Güzelliğimiz” mottosuyla yola çıkan Mion, her yaştan kadın ve erkeğin ihtiyaç duyduğu kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine kapsamlı kalite denetimleri ile uygun bütçelerle erişmesine imkân sağlıyor. Mion mağazalarının odağında tamamen doğal içerikli ürünler de yer alıyor. Müşteriler, Mion mağazalarında Mion’un sürdürülebilirlik vizyonunu odağına alan, en geniş çeşitli, doğal, ekolojik kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile karşılayabiliyor. Bunun yanında, Mion’a özgü yüzlerce ürün de bulunuyor. Mion’daki tüm ürünler müşteriye sunulmadan önce Ürün Güvenliği Birimi tarafından içerik, etiket ve üretim koşulları gibi geniş kapsamlı denetimlerden geçiyor. Müşterisine Mion mağazalarında da kazandıran Money Kart ise puan kazandırmanın yanı sıra birçok fırsat ve sürprizler de sunuyor. 

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