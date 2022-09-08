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Dünya 70 yıldır tahtta! 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı
Dünya

70 yıldır tahtta! 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı

70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olmadığı ve hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 17:36:00 - 2022-09-08 17:41:00
70 yıldır tahtta! 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İngiltere'nin yeni başbakanından Kraliçe mesajı

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

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