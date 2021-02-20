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Spor 70. NBA All-Star maçı ne zaman yapılacak?
Spor

70. NBA All-Star maçı ne zaman yapılacak?

70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular açıklandı. Bu açıklamadan sonra basketbolseverler tarafından organizasyonun ne zaman ve nerede yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 70. NBA All-Star maçı ne zaman yapılacak? NBA All-Star maçı nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:00:00 -
70. NBA All-Star maçı ne zaman yapılacak?

NBA'nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, 7 Mart tarihinde ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da gösteri karşılaşması düzenlenecek. Söz konusu karşılaşmada sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belli oldu.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan olarak belirlendi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk kez ilk 5'e girmeyi başardı. 

2021 NBA All-Star ilk 5'lerde kimler olacak?

Doğu Konferansı’nın ilk 5’i şu şekilde; Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets) oyuncuları yer alacak.

Batı Konferansı’nın ilk 5’i şu şekilde; LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) oyuncuları yer alacak.

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