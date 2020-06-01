7. yılında 'Gezi Kalkışması' yalanları

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Halkı özgür iradesiyle girdiği her şeçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki Başbakanlığını yaptığı hükümeti, devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışması'nın üzerinden 7 yıl geçti.

FETÖ'cü polis, hakim ve savcılarının açık destek verdiği ve şiddete göz yumduğu eylemlerde; Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi işgal edilmek istendi. O gece geri püskürtülen çapulcular, Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ni üç gün boyunca işgal etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir ülkede diktatöre diz çöktüren sevgili gençler, sizinle gurur duyuyoruz" sözleriyle açıkça destek verdiği eylemlerde malum basında elbette rahat durmadı.

Yalanlarla birbirlerini ifşa ettiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün tetikçi olarak kullanmak için ‘el altından’ fonladığı Taraf gazetesi, polisin attığı gaz bombasının Filistinli bir kadının başına isabet ettiğini ve durumunun kritik olduğu yalanını uydurmuştu.

Yıllardır ‘çamur at, izi kalsın’ politikasıyla birçok insanı asılsız haberlerle hedef gösteren Cumhuriyet paçavrası da o dönem algı operasyonlarına tüm hızıyla devam etti.

Tarafın "yoğun bakımda, durumu kritik" diye uydurduğu kadın için Cumhuriyet, CHP'li Adnan Keskin'in "Olaylarda panzerin altında kalan genç kız öldü" ifadelerini haberleştirerek gazetecilik etiğini ayaklar altında çiğnemişti.

Gezi'yi 'barışçıl eylem' diye takdim ettiler

"Barışçıl eylem" diye takdim ettikleri Gezi Kalkışması'nda, özel ve kamuya ait 589 araç yakıldı.

Aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 bina ise tahrip edildi.

Gezi'de "Cuma namazı" tiyatrosu

Gezi olaylarında en ön safta yer alan ve gezicilerin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık, o dönem Taksim Gezi Parkı'nda toplanan çapulculara "Cuma namazı" kıldırmıştı.

Dindarları da provokasyona alet etmek isteyen provokatörlerin bu oyunu da ellerinde patlamıştı.

Ülke ekonomisine 200 milyar doların üzerinde bir darbe vuruldu

Gezi Kalkışması; faizlerin yüzde 4.6 ile tarihin en düşük seviyesine indiği, yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğündeki altyapı ihalelerine talebin yağdığı dönemde başladı.

Kalkışma; ekonomiye 200 milyar doların üzerinde maliyete neden oldu.