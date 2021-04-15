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Yerel 7 yaşındaki kıza böyle çarptı
Yerel

7 yaşındaki kıza böyle çarptı

Sultangazi'de babasına ait atölyeden çıkıp evine gitmek isteyen 7 yaşındaki kıza araba çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:27:00 -
7 yaşındaki kıza böyle çarptı

Olay, önceki gün İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal’a otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

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