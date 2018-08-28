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7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

Tekirdağ'da bir fabrikada işçilik yapan 40 yaşındaki R.G., 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

28 Ağustos 2018 Salı 12:48
7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan kız çocuğu, R.G.'nin kendisine istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Aile, kızları ile birlikte polise giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan R.G., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:48
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