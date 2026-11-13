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Aktüel 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 21-22 Kasım'da İstanbul'da
Aktüel

7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 21-22 Kasım'da İstanbul'da

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7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 21-22 Kasım'da İstanbul'da

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, bu yıl “Kurgulanmış Güzellikler” temasıyla 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zirvede; güzellik standartlarının kadınların toplumsal hayata katılımına, ekonomik bağımsızlığına ve öz saygısına etkileri ele alınacak. Dijital algoritmaların, yapay zekâ filtrelerinin ve toplumsal beklentilerin şekillendirdiği güzellik algısı; uluslararası uzmanlar, akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çok yönlü değerlendirilecek.

Kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerindeki güzellik kalıplarını sorgulamayı, farklılıkları ve özgünlüğü merkeze alan daha adil bir toplumsal anlayış geliştirmeyi amaçlayan zirveye ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri kadinveadaletzirvesi.org adresinden yapılabilecek.

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