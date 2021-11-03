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Gündem 7 ülkenin katıldığı Nemesi Tatbikatı’ya Türkiye’ye akıllarınca gözdağı vermek istediler!
Gündem

7 ülkenin katıldığı Nemesi Tatbikatı’ya Türkiye’ye akıllarınca gözdağı vermek istediler!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haklı olarak yürüttüğü enerji araştırmalarından rahatsız olan 7 ülke, Nemesi Tatbikatı’yla Türkiye’ye gözdağı vermek istediler.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:45:00 -
7 ülkenin katıldığı Nemesi Tatbikatı’ya Türkiye’ye akıllarınca gözdağı vermek istediler!

Nemesis Tatbikatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait bölgeler ihlal edildi.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle yaşanan rekabet askeri gerilimi artırırken Kıbrıs adasının güneyinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, İsrail ve Mısır'a ait gemi ve savaş uçaklarının katıldığı ve bu yıl sekizincisi düzenlenen "Nemesis" tatbikatı, Güney Kıbrıs'ın sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" ilan ettiği 1, 2, 8 ve 9'uncu parsellerde gerçekleştiriliyor.

Savaş uçakları ve gemileri katıldı

7 ülke ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla düzenlenen tatbikata bu yıl 15 gemi ve 13 uçak katıldı. Tatbikatta hidrokarbon platformlarına terör saldırısını göğüsleme, şüpheli gemileri denetleme, gemilerde yangın söndürme, yaralıların kurtarılması ve hava yoluyla taşınması, terk edilen platformdan toplu tahliye ve deniz kirliliğini göğüsleme senaryoları icra edildi.

Tatbikatta KKTC’ye ait bölgeler ihlal edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ait bazı bölgelerde çakışıyor. KKTC, Türkiye'nin de desteğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hidrokarbon arama çalışmaları için ruhsat vermişti.

Bölgede gerginlik had safhada

Türkiye bölgede Yunanistan ile de benzer sorunlar yaşıyor. Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB ile Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatta ilan edilen MEB arasında kesişen alanlar bulunuyor. Geçen yıl deniz yetki alanları nedeniyle Doğu Akdeniz'de askeri gerginlik yaşanmış, geçen hafta Türk savaş gemileri, Girit adasının doğusunda Güney Kıbrıs adına faaliyet gösteren bir araştırma gemisini, kendi karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle bölgenin dışına çıkarmıştı.

Çavuşoğlu ‘gaspa izin vermeyiz’ demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek Türk karasularının Türk savaş gemilerinin koruması altında olduğunu vurgulamıştı. Çavuşoğlu, şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs'ın üzerinde hak iddia ettiği sulara giriş yapan bir yabancı araştırma gemisi bulunmadığını da sözlerine eklemişti.

Türk savaş gemileri, 2018 yılı Şubat ayında Güney Kıbrıs yönetiminden ruhsat alan İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir sondaj gemisinin çalışmalarını, Kuzey Kıbrıs MEB'i ile çakıştığı gerekçesiyle engellemişti.

 

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