7 soruda evcil hayvanlara mikroçip uygulaması

Tarım alanında olduğu gibi evcil hayvanların kontrolünde de teknolojik uygulamalarla çeşitli sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun en güncel örneklerinden biri de evcil kedi, köpek ve gelinciklere yaklaşık iki yıldır uygulanan mikroçipler. Deri altına uygulanan mikroçipler sayesinde hayvan ve sahibine dair önemli bilgilere PETVET sistemi üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Uygulama yeni yılla birlikte hayata geçecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Hayvan sağlığından verilen sürede mikroçip takılmazsa uygulanacak yaptırımlara kadar merak edilen birçok konuyu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz TRT Haber’e anlattı.

1. Mikroçip uygulamasının faydaları ne olacak?

“Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların kaynağının birçoğu sokağa bırakılan evcil hayvanlardan oluşuyor. Mikroçip sayesinde evcil hayvan sahiplenmenin sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olacak insanlar. Aldıkları kedi veya köpeği sokağa bıraktıklarında, sahipsiz olarak bir yerde yakalandığında onun sahibinin kim olduğunu artık biz bileceğiz. Ona göre idari para cezası uygulanacak, yaptırımlar yapılacak. Hayvanların sağlık kayıtları da mikroçipler sayesinde tutulacak. Dolayısıyla hayvan hastalıkları ve zararlarıyla mücadelede de bize yön verecek. Aşılamalar, yapılan işlemler ve bunların kontrol altına alınmasında da çok yararı olacak.”

2. Hayvan sağlığına bir zararı var mı?

“Mikroçipler tamamen hayvanın sağlığına zarar vermeyecek malzemeden üretilmiş bir yapı. Bu çiplerin hayvan sağlığı ile ilgili hiçbir problemi yok. Kürek kemiği dediğimiz kemiklerin arasından yapılıyor. Deri altına ve birkaç saniyede uygulanıyor. Bu uygulama ne bölgesel olarak ne de genel sağlık durumuyla ilgili hiçbir problem oluşturmuyor. Kullandığımız aparatlar ise zaten enjektörün içerisinde bulunuyor ve tek kullanımlık.”

3. Bu uygulama nerelerde yaptırılabiliyor?

“Türk Veteriner Hekimler Merkez Birliği’nde yapılan protokol çerçevesinde ruhsatlandırdığımız bütün veterinerler kliniklerinde bu işlem yapılabiliyor. Aynı şekilde 39 ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde de bu işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bizler mesai dışında da işlemlerimizi sürdürüyoruz. Gerekli kayıtlarını yapıp bitirmekle ilgili çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.”

4. Şu ana kadar kaç hayvana mikroçip uygulandı?

“Türkiye genelinde sahipli olan 440 bin kedi, 356 bin köpek çiplenip kayıt altına alınmış vaziyette. İstanbul’da 137 bin kedi, 78 bin köpeğin çipleme işlemi bitti ve son hızla devam ediyoruz.”

5. Sokaktan çipsiz bir hayvan sahiplenildiğinde süreç nasıl işleyecek?

“Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyük olasılıkla önce sahipsiz hayvanların kayıtlarının tutulduğu HAYBİS sistemine kaydedilecek, sonrasında HAYBİS ve PETVET ilişkilendirilip sahiplendirmeler sürecek. Sahiplendirme zaten bizim amacımız. Biz ‘satın alma, barınaktan sahiplen’ diyoruz. Onu barınak kanalıyla sahiplendirme tabii ki yapılabilecek.”

6. Sahip değişikliği mümkün mü?

“Diyelim ki sisteme kayıtlı bir köpeğiniz var. Eşinizin ya da çocuğunuzun alerjisi çıktı ve çeşitli sebeplerden dolayı bakamıyorsunuz. Sokağa bırakamayacağınız için sahiplenecek kişiyle birlikte Tarım Müdürlükleri’nde, PETVET sistemi üzerinden bir beyanname ile sahip değişikliği gerçekleşiyor. Yani sokağa bırakmak yerine sahiplendiriyoruz.”

7. Mikroçip taktırılmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacak?

“31.12.2022 tarihinden sonra 6 aylığa kadar olan hayvanların kayıtları devam edecek. 6 aylıktan büyük olup çiplettirmeyenleri yeniden değerlenme oranıyla beraber 3 bin 623 lira idari para cezası bekliyor. Serbest veteriner hekime gittiklerinde hizmet alamama gibi bir durum olmayacak. Sağlık hizmeti alınacak ancak orada bir tespit olacak. Bizim de hayvan sahiplerine tavsiyemiz muhakkak taktırmaları yönünde.”