  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhuriyet düşmanı olarak tanıtıp hedef göstereceksin! Korumaya alınca da isyan edeceksin! Sizde hiç utanma yok mu?

Türkiye'nin yeni silahına Yunanistan'dan gizli önlem! Emekli korgeneral 'MİT acilen araştırmalı' diyerek uyardı

Mazluma aslan, zalime kedi

Yeni elektrik fiyatları belli oldu! İşte o rakamlar...

Çiğ süt desteğine ilişkin yeni esaslar belli oldu! 2023-2024 yılları kesinti oranları, fiyatları ilan edildi

Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk indirimi geliyor! Araç sahipleri dikkat

İngiltere'den Türkiye'ye 4 milyar dolarlık başvuru! Sürpriz alana yatırım yapmak istiyorlar

Ya öldürüyor, ya kör bırakıyor! Orijinaliyle aynı binlerce sahte içki TEKEL bayilerinde satışta Ölümüne içiyorlar

Yapmayan düşük maaş alır! EYT’lilere son tarih verildi

Acil olarak 88 tane F-35 satın aldılar! Dünyaya ilan edildi
Ekonomi 7 şirketten geri alım!
Ekonomi

7 şirketten geri alım!

09.01.2023 tarihinde 7 şirket geri alım yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:56:00 -
7 şirketten geri alım!

09.01.2023 tarihinde 7 şirket geri alım yaptı. En yüksek geri alım Sabancı Holding hissesinde gerçekleşti. Geri alınan payların miktarı 381.719 adet. En düşük alımı 14.807 adet ile Lokman Hekim Sağlık gerçekleştirdi.

Geri alım açıklayan şirketlerin listesi:

1) TURSG - Türkiye Sigorta

2) MPARK - MLP Sağlık

3) INFO - Info Yatırım

4) KONTR - Kontrolmatik Teknoloji Enerji

5) LKMNH - Lokman Hekim Sağlık

6) SAHOL - Sabancı Holding

7) ESEN - Esenboğa Elektrik

BORSAGUNDEM.COM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23