7 şirketten geri alım!
09.01.2023 tarihinde 7 şirket geri alım yaptı.
09.01.2023 tarihinde 7 şirket geri alım yaptı. En yüksek geri alım Sabancı Holding hissesinde gerçekleşti. Geri alınan payların miktarı 381.719 adet. En düşük alımı 14.807 adet ile Lokman Hekim Sağlık gerçekleştirdi.
Geri alım açıklayan şirketlerin listesi:
1) TURSG - Türkiye Sigorta
2) MPARK - MLP Sağlık
3) INFO - Info Yatırım
4) KONTR - Kontrolmatik Teknoloji Enerji
5) LKMNH - Lokman Hekim Sağlık
6) SAHOL - Sabancı Holding
7) ESEN - Esenboğa Elektrik
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