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Yerel 7 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

7 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 01:50:00 -
7 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını 7 saat süren çalışma sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip eden Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada 16.30 sıralarında başlayan orman yangınının 7 saat sonra kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Yavuz, ''Arkadaşlarımız yaklaşık 7 saattir 43 araçla yangına müdahale ettiler. İlk 2 saatinde helikopterlerimiz yoğun şekilde mücadele ettiler, havanın kararmasıyla birlikte karadan yangına müdahale edildi. Yangın şu anda kontrol altında diyebiliriz, sadece kayalık alanın olduğu bir bölüm var, arkadaşlarımız orayı da kontrol altına almaya çalışıyorlar'' dedi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralının bulunmadığını da ifade eden Vali Yavuz, ''Yerleşim yerellerine sirayet eden yangınımız yok. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alanımız zarar gördü. Örtü şeklinde başlayan yangın kısmen yer yer tepe yangınına dönüştü. Bundan sonraki aşamalarda artık soğutma çalışmalarına devam ederek tamamen söndürme noktasında arkadaşlarımız çalışmalara devam edecek'' diye konuştu.

Yangının başından itibaren bölgedeki çalışmaları takip eden Vali Yavuz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktar'a canlarını ortaya koyarak canla başla mücadele eden orman işçilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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