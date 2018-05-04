Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

7 polis FETÖ'den tutuklandı!

Kilis’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser ile komiser yardımcısı ile 5’i polis 7 kişi tutuklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 23:23
7 polis FETÖ'den tutuklandı!

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, daha önce açığa alınan komiser M.Ş. komiser yardımcısı N.K., polis memurları Z.K., A.Ç., M.K., B.İ ile S.K.G gözaltına alındı.

İfadeleri alınan polisler, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 polis cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 23:23
  1. Kilis
  2. FETÖ üyesi
  3. Fetö polis
  4. fetö operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Masonluk nedir? Ne zaman ortaya çıktı?
    1. Masonluk nedir? Ne zaman ortaya çıktı?
    2. BAE, Sokotra Adaları'nı işgal etti!..
    3. Çocukların istenmeyen davranışları..
    4. 7 polis FETÖ'den tutuklandı!
    5. Avrupa'da ırkçılık yayılıyor!
    6. Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı..
    7. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    8. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    9. 50 milyon seçmenin bilgisi..
    10. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    11. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    12. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    13. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    14. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    15. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    16. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    17. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    18. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    19. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    20. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."