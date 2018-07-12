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7 milyonu kabul etmedi, 10 milyon istedi!

Flamengo'nun Giuliano için 7 milyon euro (39.2 milyon TL) teklifini kabul etmeyen Ali Koç'un 10 milyon euro istediği iddia edildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:24
7 milyonu kabul etmedi, 10 milyon istedi!

Sarı- Lacivertliler, Finansal Fair- Play anlaşması nedeniyle transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor. Fernandao'yu 3 milyon dolara (14.3 milyon TL) satan Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer'i ise 4 milyon euroya (22.4 milyon TL) transfer etti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin dengeyi sağlamak, başka transferler yapmak için de futbolcu satması gerek. Bu isimlerden biri Giuliano olabilir. Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 15 gol atan Sambacı'ya ülkesinden Flamengo talip oldu.

Beşiktaşlı Babel'i kadrosuna katamayan Brezilya ekibinin, Giuliano için 7 milyon euro (39.2 milyon TL) teklif ettiği belirtildi.

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Flamengo'dan 10 milyon euro (56 milyon TL) istedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:24
  1. Ali Koç
  2. Giuliano

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