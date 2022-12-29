'7 milyar dolar geliyor' diyen Necmettin Batırel ilan etti: Doğalgaz ve elektrik faturası o tarihe düşecek

Geçtiğimiz aylarda 'Doları olan biter, servetini kaybeder' şeklinde iddialı çıkışlarda bulunan ekonomist Necmettin Batırel, bulunan doğalgaz ve petrol rezervlerinin ardından faturalardaki indirim için tarih verdi.

Sosyal medya hesabından kaleme aldığı yazısını paylaşan Necmettin Batırel, Nisan ayını işaret etti.

2023 seçimlerine kadar Katar'dan 7 milyar doların Türkiye'ye gireceğini belirten Batırel, "Kur korumalı mevduattaki çözülmeyle birlikte yerli yatırımcıların geçen hafta 2 miyar dolar satmalarına karşı piyasada düşüş yaşanmadı. Zira Merkez Bankası ihracatçıyı korumak adına alıcı pozisyonunda bulunuyor. Diğer taraftan Türkiye’ye fon girişinde büyük artış devam ediyor. Katar’ın Ocak ayına kadar Hazinenin ihraç edeceği eurobondlardan 2 milyar dolarlık alım yapacağı açıklandı. Katar ve Türkiye toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için Kasım'da anlaşmışlardı. bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak girişi gerçekleşti.. Geri kalan 7 milyar dolarlık bölümün kademeli olarak 2023 seçimleri öncesinde yurda giriş yapacak.. Suudi Arabistan Merkez Bankasında 5 milyar dolarlık hesap açılmasına karar vermişti. Körfez ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde zaferle çıkacağına kesin gözle baktıkları için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Bu paralar istikrara geliyor. Ama asıl kazancımız enerjide olacak" dedi.

Batırel'in açıklamasının devamında şunları söyledi:

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkeziyle ilgili olarak "Sadece Rus tedarikçilerin değil, diğer ihracatçıların da dahil olacağı yeni bir platform kuracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de yeni büyük doğalgaz keşfi müjdesini verdi. 540 milyar metreküplük doğalgazımız yeni açılacak kuyularla 1 trilyon metreküpe çıkacak... Avrupa kıvranırken, Türkiye’de enerji bayramı yaşanacak. Geçen sene 50 milyar dolar enerji faturamız bu yıl 98 milyar dolara çıkacak.. Ama bu son olacak. Türkmenistan doğalgazı bizim üzerimizden Avrupa’ya akacak. Katar’dan boru hattı ile doğalgaz akışı başlayacak. 2023’ün Mart ayında mutfaklarda kendi doğalgazımızı kullanacağız. Ayrıca doğalgazla çalışan elektrik santralleri ile şirketlerimiz ucuz maliyete kavuşacak. Enerji faturamızla birlikte hem cari açığımız küçülecek hem de kur baskısı ortadan kalkacak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak. Vatandaş 4 ay süreyle doğalgaz ve elektrik zammı görmeyecek. Nisan ayından itibaren fiyatlarda düşüş başlayacak. Resim 180 derece değişiyor. Türkiyem son 5 yılda nereden nereye geldi.. Peki bu kimin eseri?