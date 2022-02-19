7 kişiyi ısıran köpekte tespit edildi! Mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Derik ilçesinde 4'ü çocuk 7 kişiye saldırarak ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edildi. Derik İlçe Hayvan Sağlığı Komisyonu tarafından alınan kararla olayın meydana geldiği Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınarak 6 ay süre ile her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi ve çıkışı yasaklandı.

Derik ilçesinde meydana gelen olay, 15 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 4'ü çocuk Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ile Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olaydan sonra mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpek uzaklaştırılırken yaralananlar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak kuduz aşıları yapıldı.

Daha sonra yaralı 7 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yakalanan köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan tetkiklerinde kuduz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Derik İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

Komisyonda ayrıca, veteriner hekim izni olmadan hiçbir hayvanın kesilmeyeceği, mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığının çevre il ve ilçelere bildirilmesi, kuduz köpekle teması olan herkese koruyucu aşılarının yapılması, mahalle giriş ve çıkışlarına kuduz risk bölgesi tabelası asılması ve belediyece sesli uyarılar yapılarak hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğu bildirildi.