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Gündem 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin sıcak gelişme! 1 kişi gözaltına alındı
Gündem

7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin sıcak gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği restorandaki patlama olayına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 18:01:00 -
7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin sıcak gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasına ilişkin bir kişinin göz altına alındığını duyurdu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

1 kişi gözaltına alındı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının patlama hakkında adli soruşturma başlattığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını kaydeden Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

 

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