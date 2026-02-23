  • İSTANBUL
7 kişi vardı! Ambulans uçak düştü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Ranchi kentinde içinde yedi kişinin bulunduğu ambulans uçak radardan kaybolduktan sonra düştü.

Hindistan’ın Ranchi kentinde 7 kişiyi taşıyan ambulans uçak düştü. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Redbird Havayolları tarafından kullanılan Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talebinde bulunmak üzere yerel saatle 19.11'de talepte bulunduğunu, ardından uçakla iletişimin kesildiğini ve radardan kaybolduğunu aktardı.

 

DGCA, arama ve kurtarma ekibinin olay yerine ulaştığını ve Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun soruşturma için görevlendirildiğini açıkladı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısı ise henüz açıklanmadı.

