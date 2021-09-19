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Yerel 7 kişi tutuklandı! Usulsüz engelli raporu operasyonu: 20 gözaltı
Yerel

7 kişi tutuklandı! Usulsüz engelli raporu operasyonu: 20 gözaltı

Giresun merkezli 5 ilde, usulsüz şekilde engelli raporu düzenlenmesini sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:47:00 -
7 kişi tutuklandı! Usulsüz engelli raporu operasyonu: 20 gözaltı

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı kişilerin, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları belirlendi. Bunun üzerine Giresun merkez ve Bulancak ilçesi ile Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde doktor raporu için alınan çok sayıda evrak, başka kişiler adına düzenlenmiş engelli sağlık raporları, tahlil sonuçları ile ruhsatsız tabancalar, çok sayıda mermi ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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