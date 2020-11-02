7. kattan kaçmayı başardı ama! Virüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hükümlü T.B. (38), odada kimsenin bulunmadığı sırada yatağa bağlı olduğu kelepçeden kurtularak kaçtı.
Hükümlünün odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hastanenin 7. katından 5. katına havalandırma bölümünden inerek firar ettiği belirlenen hükümlü, yaklaşık bir saat sonra Tosmur Mahallesi'ndeki sahil yolunda yakalandı. ‘Uyuşturucu madde ticareti’nden kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan T.B'nin, cezaevinde izole şekilde tedavisine devam edileceği belirtildi.