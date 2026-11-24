7. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'da 7. kattaki pencereden düşen kişi feci şekilde can verdi.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 7 katlı TOKİ konutunun üst katında ikamet eden Necati Ok (73) dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.