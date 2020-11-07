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Gündem 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan 'dayanın' mesajı
Gündem

7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan 'dayanın' mesajı

Türkiye'de koronavirüs salgınında 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalanırken 81 kişi hayatını kaybetti. 'Dayanın' mesajı veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:09:00 - 2020-11-07 19:42:27
7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan 'dayanın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medyadan paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalandı.

Tedavi altına alınan 1928 kişi taburcu edilirken 81 kişi vefat etti.

'Dayanın' mesajı

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadeleriyle paylaştı.

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