7 Kasım BİM aktüel kataloğu: İşte bu haftanın en çok konuşulacak indirimleri!

Her hafta olduğu gibi BİM Aktüel 7 Kasım 2025 Kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Yeni broşürde elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, kışa özel tekstil ürünlerinden gıda indirimlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor.

BİM'de yayınlanan kataloğa göre, para sayma makinesinden buharlı ütüye, ankastre setten saklama kabına kadar birçok ürün kampanyalı fiyatta. İşte o ürünler...

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL

Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

Kumtel Mini Ütü 799 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL

Dijital Mutfak Tartısı 199 TL

Polosmart Smart Tartı 499 TL

Şarjlı Su Pompası 199 TL

Oral-B Şarjlı Elektronik Diş Fırçası 849 TL

Oral-B Şarjlı Elektronik Çocuk Diş Fırçası 849 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL

Para Sayma Makinesi 2750 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Philips Su Isıtıcı 990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL

Philips Doğrayıcı 1.450 TL

Philips Kablolu Epilatör 899 TL

Metal Model Arabalar 89 TL

Denge Oyunu 169 TL

Pelüş Ördek 379 TL

Kurbağa Oyunu 289 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 129 TL

Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

El Havlusu 45 TL

Yüz Havlusu 85 TL

Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

Benante Standlı Kupa Seti 579 TL

Kadın Cüzdan 139 TL

Kadın Kol Çantası 329 TL

Anahtarlık 85 TL

Kadın Leopar Desenli Terlik 209 TL

Kadın Ev Botu 239 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 1 Litre 69 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 2 Litre 89 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL

Hazneli Rende 159 TL

Kağıt Sufle Kabı 29 TL

Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL

Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL

Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL

Rulo Havluluk ve Organizer 359 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 349 TL

Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL