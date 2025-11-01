7 Kasım BİM aktüel kataloğu: İşte bu haftanın en çok konuşulacak indirimleri!
Türkiye’nin en çok takip edilen indirim zinciri BİM, 7 Kasım 2025 aktüel ürün kataloğunu yayınladı! Bu hafta BİM raflarında teknolojiden mutfak ürünlerine, kişisel bakımdan ev tekstiline kadar yok yok. İşte bu haftanın en dikkat çeken fırsatları ve kaçırılmaması gereken ürünler…
Her hafta olduğu gibi BİM Aktüel 7 Kasım 2025 Kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Yeni broşürde elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, kışa özel tekstil ürünlerinden gıda indirimlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor.
BİM'de yayınlanan kataloğa göre, para sayma makinesinden buharlı ütüye, ankastre setten saklama kabına kadar birçok ürün kampanyalı fiyatta. İşte o ürünler...
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL
Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL
Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL
Kumtel Mini Ütü 799 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL
Dijital Mutfak Tartısı 199 TL
Polosmart Smart Tartı 499 TL
Şarjlı Su Pompası 199 TL
Oral-B Şarjlı Elektronik Diş Fırçası 849 TL
Oral-B Şarjlı Elektronik Çocuk Diş Fırçası 849 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL
Para Sayma Makinesi 2750 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Philips Su Isıtıcı 990 TL
Philips Süpürge 5.490 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL
Philips Doğrayıcı 1.450 TL
Philips Kablolu Epilatör 899 TL
Metal Model Arabalar 89 TL
Denge Oyunu 169 TL
Pelüş Ördek 379 TL
Kurbağa Oyunu 289 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 129 TL
Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL
El Havlusu 45 TL
Yüz Havlusu 85 TL
Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL
Kadın Pijama Takımı 359 TL
Benante Standlı Kupa Seti 579 TL
Kadın Cüzdan 139 TL
Kadın Kol Çantası 329 TL
Anahtarlık 85 TL
Kadın Leopar Desenli Terlik 209 TL
Kadın Ev Botu 239 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 1 Litre 69 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 2 Litre 89 TL
Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL
Hazneli Rende 159 TL
Kağıt Sufle Kabı 29 TL
Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL
Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL
Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL
Rulo Havluluk ve Organizer 359 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 349 TL
Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL
Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.450 TL
Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL
Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL
Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL
Bonera Tava Seti 2'li 499 TL
Bonera Sahan 219 TL
Bonera Wok Tava 309 TL
Kahve Fincan Seti 399 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL
English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL
Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 189 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı 6'lı 169 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 199 TL
Benante Kase 35 TL
Benante Salata Tabağı 129 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 279 TL