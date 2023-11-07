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İSLAM 7 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:18:00 -
7 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (7 Kasım 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(44) اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمٖيعٌ مُنْتَصِرٌ

(45) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(44) Yoksa onlar “Biz yenilmez bir topluluğuz” mu diyorlar?"

(45) Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar."

(Kamer Suresi - 44-45)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

44. âyetteki ifadede, zaman ilerledikçe toplumsal örgütlenme imkânlarının ve medeniyet vasıtalarının artacağına, dolayısıyla bu tür şımarık kesimlerin bu imkânlara daha fazla güvenip böbürleneceklerine işaret bulunduğu söylenebilirse de (VII, 4653), bu durum, doğru inanç ve erdemli yaşayışın, bütün bâtıl inançları, ahlâk bozukluklarını, haksız ve zalim uygulamaları mutlaka yeneceği gerçeğini değiştirmez; sûrenin ana tezi de budur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 192-193


ALLAH RESULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Sağlıklı ve ihtiyaçlı olduğun, geçim sıkıntısı çekip fakirlikten korktuğun hâlde verdiğin sadaka (sevabı en çok olan) dır.

Sakın can boğaza gelinceye kadar (sadaka vermeyi) geciktirme!..

Sonra o zaman: 'Şunu falana, şunu da falana verin. Şu da falanın hakkıydı.' demeye başlarsın.”

Kaynak: Müslim, Zekât, 93; Nesâî, Zekât, 60
 
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